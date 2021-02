La frase shock di Feltri: “Prima che l’omosessualità diventi obbligatoria io preferirei morire” (Di domenica 7 febbraio 2021) Feltri: “Prima che l’omosessualità diventi obbligatoria io preferirei morire” “Mi accusano di non sopportare i gay io invece ho molti amici omosessuali e non mi sono mai chiesto quali fossero le loro preferenze . L’ho scoperto chiacchierando con loro. Non provo nessuna repulsione nei confronti degli omosessuali. Devo aggiungere che quando sono nato l’omosessualità era fuori legge, li chiamavano invertiti poi il mondo si è un po’ evoluto ed è stata tollerata di nascosto”, lo ha detto il direttore di Libero Vittorio Feltri in un video-editoriale pubblicato sul sito del quotidiano. “Passano gli anni e si è imposta, è diventata una cosa che non suscita più nessun sentimento negativo, però adesso è diventata un orgoglio e se devo dirla ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021): “cheio” “Mi accusano di non sopportare i gay io invece ho molti amici omosessuali e non mi sono mai chiesto quali fossero le loro preferenze . L’ho scoperto chiacchierando con loro. Non provo nessuna repulsione nei confronti degli omosessuali. Devo aggiungere che quando sono natoera fuori legge, li chiamavano invertiti poi il mondo si è un po’ evoluto ed è stata tollerata di nascosto”, lo ha detto il direttore di Libero Vittorioin un video-editoriale pubblicato sul sito del quotidiano. “Passano gli anni e si è imposta, è diventata una cosa che non suscita più nessun sentimento negativo, però adesso è diventata un orgoglio e se devo dirla ...

