La Covid - 19 fa altre quattro vittime nel Livornese (Di domenica 7 febbraio 2021) LIVORNO - altre quattro persone colpite da Covid - 19 sono morte , facendo purtroppo salire a 304 il triste conteggio delle vittime in provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia. Il dato è ... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 7 febbraio 2021) LIVORNO -persone colpite da- 19 sono morte , facendo purtroppo salire a 304 il triste conteggio dellein provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia. Il dato è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altre Covid - 19, in provincia di Pisa altri 5 morti

PISA - Altre cinque persone colpite da Covid - 19 sono morte , facendo purtroppo salire a 501 il triste conteggio delle vittime in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Il dato è confermato dal ...

LIVORNO - Altre quattro persone colpite da Covid - 19 sono morte , facendo purtroppo salire a 304 il triste conteggio delle vittime in provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia. Il dato è confermato dal ...

Covid, "30mila morti per altre malattie trascurate" Adnkronos Rieti, alcuni giocatori di Ferrara positivi ai test sul Covid: partita con la Kienergia verso il rinvio

RIETI - Alcuni giocatori di Ferrara positivi ai test sul Covid. Gli emiliani, alle 18, dovrebbero disputare la partita di campionato di basket di serie A2 al PalaSojourner contro la ...

Coronavirus: Pregliasco, 'rimaniamo attenti'

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "La situazione appare più tranquilla ma ci sono ancora persone che stanno male: cerchiamo di resistere e speriamo con la campagna vaccinale di vedere la luce in fondo al t ...

