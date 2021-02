La consigliera regionale della Lega Menghi esalta Mussolini | ' Sul calo delle nascite fece meglio di noi'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ennesime parole dizione fascista provenienti dalla: laed ex sindaco di Macerata Annaha elogiato Benitoper le politiche di stimolo all'incremento ...

AlessiaMorani : La deriva nera nelle Marche continua. Ecco la consigliera regionale della #Lega Anna Menghi ?? - caroliarita : RT @NFratoianni: È ignobile riabilitare il regime #Mussolini come ha fatto la consigliera regionale #Marche del partito di Salvini E come… - Bea18720907 : RT @NFratoianni: È ignobile riabilitare il regime #Mussolini come ha fatto la consigliera regionale #Marche del partito di Salvini E come… - gfrisoli : Dalla celebrazione della marcia su Roma a cui partecipa @AcquaroliF di @FratellidItalia alle cose buone fatte da Mu… - VinceMaielli : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : consigliera regionale

Ennesime parole di esaltazione fascista provenienti dalla Lega: laed ex sindaco di Macerata Anna Menghi ha elogiato Benito Mussolini per le politiche di stimolo all'incremento demografico in un post su Facebook. Piovono richieste di dimissioni, ...L'iniziativa è stata immediatamente sposata dalla Regione Lazio tramite il presidente del consiglioMauro Buschini e laSara Battisti; nonché dall'ASL di Frosinone ...Morani (Pd) e Fratoianni (Leu) attaccano la consigliera delle Marche che aveva elogiato le politiche all'incremento demografico di Mussolini ...Luciano Crescentini, 64 anni, storico esponente della sinistra giuliese e dipendente dell'ospedale giuliese, soffriva di problemi di salute da qualche tempo ...