La Banda Città di Livorno trova casa nell’ex Gymnasium (Di domenica 7 febbraio 2021) Individuata la sede per l’associazione Banda Città di Livorno. La Giunta comunale, infatti, ha assegnato all’Associazione due locali, facenti parte dell’edificio storico del complesso sportivo “Gino Mario Cini”, ex Gymnasium. La delibera di Giunta prevede la concessione dei due locali per la durata di nove anni, rinnovabili su richiesta, e un abbattimento del canone del 100%, “considerata l’elevata rilevanza istituzionale e culturale delle attività svolte dall’associazione”. Come recita l’articolo 18 dello statuto della “Banda Città di Livorno”, le cui modifiche sono state approvate dal Consiglio comunale nel luglio 2019, all’Amministrazione comunale spetta il compito di destinare una sede all’Associazione. Nella mattinata di lunedì 18 gennaio, l’Associazione, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021) Individuata la sede per l’associazionedi. La Giunta comunale, infatti, ha assegnato all’Associazione due locali, facenti parte dell’edificio storico del complesso sportivo “Gino Mario Cini”, ex. La delibera di Giunta prevede la concessione dei due locali per la durata di nove anni, rinnovabili su richiesta, e un abbattimento del canone del 100%, “considerata l’elevata rilevanza istituzionale e culturale delle attività svolte dall’associazione”. Come recita l’articolo 18 dello statuto della “di”, le cui modifiche sono state approvate dal Consiglio comunale nel luglio 2019, all’Amministrazione comunale spetta il compito di destinare una sede all’Associazione. Nella mattinata di lunedì 18 gennaio, l’Associazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Banda Città Banda ultra larga a Canosa: approvata la convenzione fra Comune e Infratel S.p.A.

... per dare avvio nel nostro territorio al progetto di estensione della banda ultra larga. La ... Una infrastruttura necessaria che rappresenta una opportunità per lo sviluppo economico della nostra città.

