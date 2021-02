Keys to Learn | Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola

Eurogamer_it : Come Assassin's Creed e Minecraft possono rivoluzionare l'apprendimento. -

Ultime Notizie dalla rete : Keys Learn

È quanto emerso durante l'evento in streaming di Ubisoft chiamatoto, condotto da Alysia Judge, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti come Maxime Durand (world designer ...È quanto emerso durante l'evento in streaming di Ubisoft chiamatoto, condotto da Alysia Judge, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti come Maxime Durand (world designer ...Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo di Keys to Learn, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei ...L'azienda Ubisoft ha realizzato un incontro sui videogiochi a scopo educativo. Pochi lo sanno ma anche il mondo del gaming può essere una preziosa risorsa per i giovani. La pandemia causata dal corona ...