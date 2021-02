Kat Dennings ha girato un altro progetto Marvel (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante una recente intervista, Kat Dennings ha rivelato di aver filmato altri progetti per la Marvel che non includono il prossimo Thor: Love and Thunder . Nel 2011, Dennings ha fatto la sua prima apparizione nell’MCU come Darcy Lewis, l’assistente dell’astrofisica Dr.Jane Foster, nell’originale Thor . Mentre Dennings ha ripreso il suo ruolo in Thor: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Avengers: Endgame l’ultimo capitolo Debutto di WandaVision su Disney+ rimandato al 2021 Thor: Love and Thunder, il nuovo film targato Marvel Data di uscita di WandaVision: serie TV Marvel in arrivo su Disney+ “Avengers Endgame” E’ uscito il primo trailer del film Avenger: Endgame torna per battere il record ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante una recente intervista, Katha rivelato di aver filmato altri progetti per lache non includono il prossimo Thor: Love and Thunder . Nel 2011,ha fatto la sua prima apparizione nell’MCU come Darcy Lewis, l’assistente dell’astrofisica Dr.Jane Foster, nell’originale Thor . Mentreha ripreso il suo ruolo in Thor: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Avengers: Endgame l’ultimo capitolo Debutto di WandaVision su Disney+ rimandato al 2021 Thor: Love and Thunder, il nuovo film targatoData di uscita di WandaVision: serie TVin arrivo su Disney+ “Avengers Endgame” E’ uscito il primo trailer del film Avenger: Endgame torna per battere il record ...

