Juventus Women, 100 partite dopo: 300 gol e 6 trofei (Di domenica 7 febbraio 2021) La vittoria contro l’Empoli per 3-0 nell’ultima giornata di campionato, ha avuto un sapore speciale per le ragazze di Rita Guarino. Per la Juventus Women si è trattata infatti della 100esima partita ufficiale dalla creazione del club, il 1° luglio del 2017, con un incredibile score di 82 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si complica un obiettivo bianconero: affare quasi saltato Il percorso lungo e ricco di vittorie della Juventus è stato coronato con il 300esimo gol nella storia del club, il quale in 3 anni e mezzo di esistenza ha già sollevato al cielo la bellezza di 6 trofei: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Un traguardo festeggiato con la 13esima vittoria in altrettante giornate di Serie A che consente alla Juventus di ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) La vittoria contro l’Empoli per 3-0 nell’ultima giornata di campionato, ha avuto un sapore speciale per le ragazze di Rita Guarino. Per lasi è trattata infatti della 100esima partita ufficiale dalla creazione del club, il 1° luglio del 2017, con un incredibile score di 82 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si complica un obiettivo bianconero: affare quasi saltato Il percorso lungo e ricco di vittorie dellaè stato coronato con il 300esimo gol nella storia del club, il quale in 3 anni e mezzo di esistenza ha già sollevato al cielo la bellezza di 6: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Un traguardo festeggiato con la 13esima vittoria in altrettante giornate di Serie A che consente alladi ...

