Juventus Under23-Livorno 6-0, i bianconeri ritornano alla vittoria (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la brutta prestazione contro la capolista Como, la Juventus Under23 torna alla vittoria con una prestazione davvero convincente. Zauli schiera inizialmente un 442 composto da Bucosse in porta; Di Pardo, Capellini, Dragusin, De Marino in difesa; Aké, Leone, Peeters, Correia in mediana e Brighenti, Marques in attacco. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si studia il dopo Buffon: nuova chance in Serie A? La formazione bianconera parte subito forte e alla mezz’ora, nel giro di 4 minuti, si porta già sul 3-0: al 26° Felix Correia calcia dal limite ma Stancampiano respinge sui piedi di Brighenti, che non sbaglia il tap-in. Due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato ancora da Brighenti con un colpo di testa su assist di Aké. Al 30° minuto la Juventus cala il ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la brutta prestazione contro la capolista Como, latornacon una prestazione davvero convincente. Zauli schiera inizialmente un 442 composto da Bucosse in porta; Di Pardo, Capellini, Dragusin, De Marino in difesa; Aké, Leone, Peeters, Correia in mediana e Brighenti, Marques in attacco. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si studia il dopo Buffon: nuova chance in Serie A? La formazione bianconera parte subito forte emezz’ora, nel giro di 4 minuti, si porta già sul 3-0: al 26° Felix Correia calcia dal limite ma Stancampiano respinge sui piedi di Brighenti, che non sbaglia il tap-in. Due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato ancora da Brighenti con un colpo di testa su assist di Aké. Al 30° minuto lacala il ...

JuventusFCYouth : #Under23 | Questi i giocatori a disposizione di Mister #Zauli per #JuveLivorno ? - JuventusFCYouth : #Under23 | In campo verso #JuveLivorno ??? ?? - JuventusFCYouth : Una bellissima vittoria, ottenuta con la testa, con il cuore e con la grinta! ?? ?? Il racconto di… - DelHicham : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus #Under23 batte per 6-0 il #Livorno, grazie alle reti di Brighenti (doppietta), Marques, Felix Correia, Comp… - alexbianconero8 : La #Juventus #Under23 batte per 6-0 il #Livorno, grazie alle reti di Brighenti (doppietta), Marques, Felix Correia,… -