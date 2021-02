Juventus U23, primo gol in bianconero dell’ex attaccante Catania Pecorino (Di domenica 7 febbraio 2021) primo gol in maglia bianconera per l'ex attaccante del Catania Emanuele Pecorino. Rete del 6-0 della Juventus Under 23 che ha battuto il Livorno con una prestazione di altissimo livello da parte di tutto il collettivo. Mister Zauli aveva chiesto ai suoi ragazzi una reazione dopo il passo falso di Como ed è stato accontentato. Tre gol per tempo e tre punti importantissimi portati a casa. Due le reti di Andrea Brighenti, quest’oggi capitano, che hanno aperto il match, una di Marques a chiudere la prima frazione sul 3-0 e poi quelle di Correia, Compagnon e Pecorino nella ripresa. Per Mattia Compagnon è stato l’esordio assoluto con la maglia bianconera, subito inaugurato con un gol dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Un successo importante e meritato, nonché il più ampio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021)gol in maglia bianconera per l'exdelEmanuele. Rete del 6-0 dellaUnder 23 che ha battuto il Livorno con una prestazione di altissimo livello da parte di tutto il collettivo. Mister Zauli aveva chiesto ai suoi ragazzi una reazione dopo il passo falso di Como ed è stato accontentato. Tre gol per tempo e tre punti importantissimi portati a casa. Due le reti di Andrea Brighenti, quest’oggi capitano, che hanno aperto il match, una di Marques a chiudere la prima frazione sul 3-0 e poi quelle di Correia, Compagnon enella ripresa. Per Mattia Compagnon è stato l’esordio assoluto con la maglia bianconera, subito inaugurato con un gol dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Un successo importante e meritato, nonché il più ampio ...

