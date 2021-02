Juventus-Roma 2-0 | i bianconeri soffrono ma vincono | terzo posto conquistato

(Di domenica 7 febbraio 2021) Labatte 2-0 lain casa all’Allianz Stadium, ottenendo così la terza vittoria consecutiva che le vale ilin classifica, con una gara da recuperare. La squadra di Andrea Pirlo gioca una partita prevalentemente difensiva, dimostrando di essere in fase di crescita soprattutto sotto l’aspetto della solidità e del cinismo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ipotesi da 80 milioni per l'attacco: pista difficile Infatti, iriescono a concludere a rete solamente quattro volte nell’arco di tutta la sfida, mentre la, che ha fatto la partita, ha tirato in porta una decina di volte. I veri pericoli corsi da Szczesny, sono giunti solamente nei minuti finali dell’incontro, quando laaveva ormai tirato ...

La Juve ha battuto e sorpassato la, si è insediata al terzo posto e deve recuperare la gara d'andata con il Napoli. Attivati a solo 1,99 al mese per sempre anziché 5,99 ! Cosa include: Ogni ...Quasi nulla da rimproverare alla sua. Nonostante per l'ennesima volta non sia riuscita a portare a casa i tre punti in uno scontro ... capace di prendere campo allama non di sferrare l'...“Non si fermano più! Juve d’acciaio anche contro la Roma. Sesta vittoria consecutiva (coppe comprese) e terzo posto grazie allo splendido gol di Ronaldo e all’autorete di Ibanez. La soddisfazione di ...5 KUMBULLA Più sfortunato che colpevole sullo svantaggio iniziale: il primo tiro di CR7 filtra sotto le sue gambe, sul secondo la sua deviazione è decisiva per stamparlo sulla traversa. 6,5 VILLAR Cam ...