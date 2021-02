Juventus, le condizioni di Dybala e Ramsey verso la Coppa Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Paulo Dybala e Aaron Ramsey dovrebbero essere a disposizione di Andrea Pirlo per Juventus-Inter. Le ultime dalla Continassa È appena iniziato il ciclo di fuoco della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri torneranno in campo martedì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, mentre nel prossimo turno di campionato ci sarà il Napoli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Pirlo prepara la sfida a Conte coi dubbi Dybala e Ramsey, entrambi al rientro dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’allenatore dovrebbe recuperare i due giocatori almeno per la panchina. Filtra dunque ottimismo in casa bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Pauloe Aarondovrebbero essere a disposizione di Andrea Pirlo per-Inter. Le ultime dalla Continassa È appena iniziato il ciclo di fuoco delladi Andrea Pirlo. I bianconeri torneranno in campo martedì per la semifinale di ritorno dicontro l’Inter, mentre nel prossimo turno di campionato ci sarà il Napoli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Pirlo prepara la sfida a Conte coi dubbi, entrambi al rientro dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’allenatore dovrebbe recuperare i due giocatori almeno per la panchina. Filtra dunque ottimismo in casa bianconera. Leggi su Calcionews24.com

