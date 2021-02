Juventus-Inter | possibili cambiamenti nella formazione di Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Archiviata la vittoria contro la Roma in campionato, lasi concentra sulla sfida di ritorno di Coppa Italia contro l’allo Stadium. Andreaha optato per un ampio turnover nelle ultime due sfide, cambiando moltipreti e ci sono buonetà che questo si ripeta. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si complica un obiettivo bianconero: affare quasi saltato I molti impegni ravvicinati hanno portatoa giocare una partita più conservativa contro la Roma, risparmiando energie ed alcuni uomini chiave in vista dell’impegno contro l’in Coppa Italia. Ladovrebbe cambiare molto rispetto alla gara di ieri anche in vista della sfida di sabato prossimo contro il Napoli in campionato. LEGGI ...