Juric: "Kalinic-Lasagna? Oggi male insieme, penso che nelle prossime giocherà solo uno dei due"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato così nel post gara dell'intesa tra Kalinic e Lasagna, schierati insieme nella sconfitta odierna con l'Udinese:"Oggi è andata male, devo ancora capire quali movimenti preferisce Kevin. Voglio diventi completo, nell'attacco alla profondità e nel gioco. In settimana mi sembrava si potesse fare, Oggi non è andata bene. Anche lui un po' decentrato perde molto, penso che nelle prossime partite andremo solo su uno di loro".

