Jay Chou | artista poliedrico di fama mondiale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Jayè untaiwanese nato nel 1979. Possiede il dono di saper comunicare emozioni e le sue parole trasmettono immagini che arrivano dritte al cuore del pubblico. Nessuno stupore quindi che la suasi sia diffusa anche al di fuori dei confini dell’ isola di Taiwan, espandendosi in tutto l’Estremo Oriente e oltre. Jay, quale forma d’arte? Attore, regista e sceneggiatore nonché autore della colonna sonora di “Secret”. Il film ha ricevuto riconoscimenti al 44° Golden Horse Awards. E’ ambientato a Taiwan, precisamente in una prestigiosa scuola di musica. Qui il personaggio principale, interpretato da Jay, si sente attratto dalla musica suonata dalla studentessa Yu la quale non vuole rivelare nulla della melodia, dicendo che si tratta di un segreto. I due giovani si innamorano ...