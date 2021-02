Italiana morta a Loveparade: ricorso a Corte europea (Di domenica 7 febbraio 2021) La famiglia di Giulia Minola, la ventunenne bresciana morta il 24 luglio 2010 alla Loveparade di Duisburg, ha inviato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo in seguito all'archiviazione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) La famiglia di Giulia Minola, la ventunenne brescianail 24 luglio 2010 alladi Duisburg, ha inviato unalladei diritti dell'uomo in seguito all'archiviazione ...

La famiglia di Giulia Minola, la ventunenne bresciana morta il 24 luglio 2010 alla Loveparade di Duisburg, ha inviato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo in seguito all'archiviazione del processo, risalente al maggio 2020. Assistiti dall'...

