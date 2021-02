Isola dei Famosi 2021, rinviata la data di partenza del reality show: ecco il motivo (Di domenica 7 febbraio 2021) rinviata l’Isola dei Famosi Da settimane la macchina organizzativa Mediaset e la casa di produzione Magnolia stanno lavorando a pieno per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la 15esima. Ma il reality show non è ancora iniziato e già subisce un cambio di programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Stando a quanto riportato dal sempre informato TVBlog, il primo appuntamento stagionale del programma di Ilary Blasi, previsto per i primi giorni di marzo, a cavallo della fine del Grande Fratello Vip 5, andrà in onda il prossimo 11 marzo. Per quale motivo i vertici dell’azienda avrebbero preso tale decisione? Sempre stando a quanto scritto dal medesimo portale web, sotto a tale iniziativa ci sarebbe un ragionamento legato agli ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 febbraio 2021)l’deiDa settimane la macchina organizzativa Mediaset e la casa di produzione Magnolia stanno lavorando a pieno per la nuova edizione de L’dei, la 15esima. Ma ilnon è ancora iniziato e già subisce un cambio di programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Stando a quanto riportato dal sempre informato TVBlog, il primo appuntamento stagionale del programma di Ilary Blasi, previsto per i primi giorni di marzo, a cavallo della fine del Grande Fratello Vip 5, andrà in onda il prossimo 11 marzo. Per qualei vertici dell’azienda avrebbero preso tale decisione? Sempre stando a quanto scritto dal medesimo portale web, sotto a tale iniziativa ci sarebbe un ragionamento legato agli ...

