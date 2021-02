Ippolito (Spallanzani): «Non c’è tempo per aspettare il vaccino ideale: vanno accettati tutti. Anche Astrazeneca» (Di domenica 7 febbraio 2021) In una fase in cui continua a essere urgente procedere con le vaccinazioni di massa per contenere i contagi da Coronavirus, l’efficacia al 60% del vaccino anti-Covid di Oxford- Astrazeneca rischia di far aumentare le incognite. Senza sfociare nella corrente no-vax, c’è chi guarda con un certo scetticismo verso questo vaccino, temendo che sia addirittura inutile sottoporvisi. E in questo clima di diffidenza, molti si chiedono se non sia meglio aspettare che arrivino ulteriori dosi dei vaccini che hanno dimostrato una maggior efficacia (pari circa al 90-95%), come quelli di Pfizer-BioNtech o quello di Moderna. «Non c’è tempo per aspettare il vaccino ideale», spiega però il professor Giuseppe Ippolito dell’Istituto ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) In una fase in cui continua a essere urgente procedere con le vaccinazioni di massa per contenere i contagi da Coronavirus, l’efficacia al 60% delanti-Covid di Oxford-rischia di far aumentare le incognite. Senza sfociare nella corrente no-vax, c’è chi guarda con un certo scetticismo verso questo, temendo che sia addirittura inutile sottoporvisi. E in questo clima di diffidenza, molti si chiedono se non sia meglioche arrivino ulteriori dosi dei vaccini che hanno dimostrato una maggior efficacia (pari circa al 90-95%), come quelli di Pfizer-BioNtech o quello di Moderna. «Non c’èperil», spiega però il professor Giuseppedell’Istituto ...

massimo_san : RT @Open_gol: «In questa fase vanno accettati tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia almeno del 60-70%» Giuseppe Ippolito, Istituto S… - QPeriscopica : RT @Open_gol: «In questa fase vanno accettati tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia almeno del 60-70%» Giuseppe Ippolito, Istituto S… - Open_gol : «In questa fase vanno accettati tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia almeno del 60-70%» Giuseppe Ippolito,… - AvvenirediCal : Covid-19. Ippolito (Spallanzani): “I monoclonali non sono il proiettile d’argento”. Leggi tutto… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, Ippolito (Spallanzani): «Il virus corre, Tutti i vaccini disponibili sono efficaci e sicuri. Non c'è tempo per aspettar… -