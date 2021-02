"Io sono della Lazio", "Io so' de la Roma": siparietto calcistico tra FdI e Mario Draghi (Di domenica 7 febbraio 2021) Francesca Galici Giorgia Meloni ha detto no al governo Draghi ma con il presidente incaricato il clima è disteso e si è scherzato anche sulla rivalità tra la Lazio e la Roma Giorgia Meloni ha detto no al governo di Mario Draghi. Fratelli d'Italia ha mantenuto la linea che fin dal principio ha tracciato la leader del parito. Già dal primo giro di consultazioni, Giorgia Meloni ha annunciato al premier incaricato che lei e Fratelli d'Italia si schiereranno all'opposizione ma in modo responsabile, senza negare l'appoggio nel caso in cui le proposte dovessero essere in linea con quanto chiesto dal partito. "Per una ragione di metodo e di merito non voteremo la fiducia, ma non per un pregiudizio nei confronti del presidente Draghi", così il presidente di FdI al termine ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Francesca Galici Giorgia Meloni ha detto no al governoma con il presidente incaricato il clima è disteso e si è scherzato anche sulla rivalità tra lae laGiorgia Meloni ha detto no al governo di. Fratelli d'Italia ha mantenuto la linea che fin dal principio ha tracciato la leader del parito. Già dal primo giro di consultazioni, Giorgia Meloni ha annunciato al premier incaricato che lei e Fratelli d'Italia si schiereranno all'opposizione ma in modo responsabile, senza negare l'appoggio nel caso in cui le proposte dovessero essere in linea con quanto chiesto dal partito. "Per una ragione di metodo e di merito non voteremo la fiducia, ma non per un pregiudizio nei confronti del presidente", così il presidente di FdI al termine ...

