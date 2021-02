Inuyasha: il nuovo brano di Mahmood ispirato al mondo dei manga (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Inuyasha è il titolo del nuovo singolo di Mahmood che apre ad un immaginario musicale ispirato ai manga giapponesi. Mahmood e Massimo Pericolo: “Moonlight Popolare” Audio e Testo Mahmood si trasforma in un manga La canzone è già presente sulle piattaformi digitali. Il lancio ufficiale del VIDEO si è svolto venerdì 5 febbraio. Il brano scritto da Mahmood e Dardust è una ballad ispirata al manga giapponese Inuyasha. Il protagonista di questo anime è un mezzodemone che riesce nell’impresa di arginare il suo lato oscuro per tutelare i suoi compagni di viaggio. Una rivincita del mondo del bene su quello del male e dell’egoismo. Il singolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)è il titolo delsingolo diche apre ad un immaginario musicaleaigiapponesi.e Massimo Pericolo: “Moonlight Popolare” Audio e Testosi trasforma in unLa canzone è già presente sulle piattaformi digitali. Il lancio ufficiale delsi è svolto venerdì 5 febbraio. Ilscritto dae Dardust è una ballad ispirata algiapponese. Il protagonista di questo anime è un mezzodemone che riesce nell’impresa di arginare il suo lato oscuro per tutelare i suoi compagni di viaggio. Una rivincita deldel bene su quello del male e dell’egoismo. Il singolo ...

VEVO_IT : Non sappiamo se siete pronti per tutto ciò ?? Il nuovo video di @Mahmood_Music per 'INUYASHA' è fuori ed è semplice… - Tg1Rai : In anteprima al #Tg1 il nuovo singolo di #Mahmood. Titolo: #Inuyasha. #musica - LaCritica15 : #MAHMOOD CANTA #INUYASHA Il nostro Manuel Gallo, ci presenta il nuovo singolo del cantautore, divenuto celebre co… - CronacaSocial : Avete sentito (e visto) il nuovo signolo di #Mahmood? Si chiama #Inuyasha. LEGGI E GUARDA ?? - Vittori38265459 : RT @RadioAirplay_it: #inuyasha il nuovo singolo di @Mahmood_Music è già trasmesso da 71 #radio italiane! Fuori il #Video ??? ?????? https:/… -