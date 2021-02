Inter, Graziani: “Barella centrocampista più forte in Italia. Ha grandi margini di miglioramento” (Di domenica 7 febbraio 2021) Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, è stato Intervistato negli studi di “Sport Mediaset XXL” e ha parlato dell’Inter, dopo la vittoria di venerdì contro la Fiorentina e il momentaneo primo posto, soffermandosi in particolare sul centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, definendolo il più forte in Italia nel suo ruolo: “L’Inter ha fatto il suo dovere contro la Fiorentina, adesso si attende il Milan. Se nel recupero la Juventus dovesse vincere contro il Napoli diventa una delle protagoniste per la lotta scudetto. Barella? È cresciuto tantissimo, è il centrocampista più forte che abbiamo in Italia. Sa fare due fasi, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ciccio, ex attaccante e campione del mondo con la Nazionalena nel 1982, è statovistato negli studi di “Sport Mediaset XXL” e ha parlato dell’, dopo la vittoria di venerdì contro la Fiorentina e il momentaneo primo posto, soffermandosi in particolare sulnerazzurro Nicolò, definendolo il piùinnel suo ruolo: “L’ha fatto il suo dovere contro la Fiorentina, adesso si attende il Milan. Se nel recupero la Juventus dovesse vincere contro il Napoli diventa una delle protagoniste per la lotta scudetto.? È cresciuto tantissimo, è ilpiùche abbiamo in. Sa fare due fasi, ...

