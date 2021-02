Instagram | spopola l’account che consiglia dove recuperare mobili per strada a New York

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per strada c’è di tutto, persino mobili per cambiare l’arredamento: poltrone, tavoli, armadi, lampadari, complementi. Oggetti «inutili» o «vecchi» per chi li ha lasciati fuori casa per buttarli via, ma perfetti per altri così come sono, talvolta con qualche piccola riparazione, o anche solo un nuovo colore. Tutto questo a costo zero, anche per l’ambiente: è il bello dell’upcycling, cioè il riutilizzo creativo che, specie per quanto riguarda la casa, nelle grandi città è un’arte per tantissimi appassionati. In effetti è in una delle più grandi città del mondo che è nato un nuovo account che sta facendo tendenza: è New York, e il profilo da seguire è @stoopingnyc (nella gallery sopra alcune immagini).