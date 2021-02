Inglese e brasiliana, come sono nate le varianti che hanno isolato l'Umbria (Di domenica 7 febbraio 2021) e di coronavirus Sars - CoV - 2. La prima e la seconda arrivate anche in Italia, ed hanno già portato alla creazione di zone rosse in alcune aree dell'Umbria, mentre la terza per ora segnalata in un ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) e di coronavirus Sars - CoV - 2. La prima e la seconda arrivate anche in Italia, edgià portato alla creazione di zone rosse in alcune aree dell', mentre la terza per ora segnalata in un ...

Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anche... - Open_gol : ?? In tutta la regione sono stati trovati 18 casi della variante inglese e 12 di quella brasiliana - ilriformista : La decisione in una ordinanza della governatrice Tesei - GassaDAmante : Non ci facciamo mancare nulla ormai. Variante inglese: ce l’ho. Variante brasiliana: ce l’ho. Poi? - robdeangeliss : Inglese e brasiliana, come sono nate le varianti che hanno isolato l'Umbria -