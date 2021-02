Infortunio Bonucci, salta Juventus Inter? Le condizioni del difensore (Di domenica 7 febbraio 2021) Infortunio Bonucci – La Juventus vince la gara contro la Roma lottando. Porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica, andando al terzo posto scavalcando proprio i giallorossi. Adesso Pirlo dovrà pensare solo alla Coppa Italia. Martedì Juventus-Inter, semifinale di ritorno.Possibile recupero di Ramsey, mentre resta da valutare Leonardo Bonucci. Il difensore, nel finale di Juve-Roma ha lasciato il campo per un problema muscolare. Infortunio Bonucci, le condizioni del difensore Intervistato al termine della gara vinta all’Allianz Stadium, il vicecapitano dei campioni d’Italia ha spiegato: “Lo stesso fastidio che sentii contro il Verona, niente di grave. Sono uscito per precauzione ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 febbraio 2021)– Lavince la gara contro la Roma lottando. Porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica, andando al terzo posto scavalcando proprio i giallorossi. Adesso Pirlo dovrà pensare solo alla Coppa Italia. Martedì, semifinale di ritorno.Possibile recupero di Ramsey, mentre resta da valutare Leonardo. Il, nel finale di Juve-Roma ha lasciato il campo per un problema muscolare., ledelvistato al termine della gara vinta all’Allianz Stadium, il vicecapitano dei campioni d’Italia ha spiegato: “Lo stesso fastidio che sentii contro il Verona, niente di grave. Sono uscito per precauzione ...

