India, crolla un ghiacciaio dell’Himalaya: si temono decine di morti (Video) (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Almeno 170 persone disperse in Himalaya, dove un enorme pezzo di ghiacciaio è caduto in un fiume nel Nord dell’India causando un’esondazione. La polizia dello Stato dell’Uttarakhand non è ancora in grado di affermare con certezza numero di vittime e dispersi. E’ chiaro però che si teme una strage. Le immagini che arrivano dallo Stato Indiano sono tanto impressionanti quanto scioccanti, con la massa d’acqua e detriti che superando una diga travolge due centrali idroelettriche, strade e ponti. I fiumi esondati sono due, l’Alaknanda e il Dhauliganga. Stando a quanto riferito dal Times of India i morti sarebbero almeno nove. Secondo le forze dell’ordine Indiane tra i dispersi vi sarebbero decine di operai che stavano lavorando alla costruzione della diga ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Almeno 170 persone disperse in Himalaya, dove un enorme pezzo diè caduto in un fiume nel Nord dell’causando un’esondazione. La polizia dello Stato dell’Uttarakhand non è ancora in grado di affermare con certezza numero di vittime e dispersi. E’ chiaro però che si teme una strage. Le immagini che arrivano dallo Statono sono tanto impressionanti quanto scioccanti, con la massa d’acqua e detriti che superando una diga travolge due centrali idroelettriche, strade e ponti. I fiumi esondati sono due, l’Alaknanda e il Dhauliganga. Stando a quanto riferito dal Times ofsarebbero almeno nove. Secondo le forze dell’ordinene tra i dispersi vi sarebberodi operai che stavano lavorando alla costruzione della diga ...

Agenzia_Ansa : #Himalaya Crolla un ghiacciaio. Si temono 200 morti #India #ANSA - Corriere : India come il Vajont, ghiacciaio crolla su un fiume: l’onda di piena travolge in pieno ... - MediasetTgcom24 : India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: si temono vittime #Himalaya - adessocipenso : RT @Agenzia_Ansa: #Himalaya Crolla un ghiacciaio. Si temono 200 morti #India #ANSA - news_mondo_h24 : Paura in India, crolla parte del ghiacciaio dell’Himalaya -