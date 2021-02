Corriere : India come il Vajont, ghiacciaio crolla su un fiume: l’onda di piena travolge in pieno ... - MediasetTgcom24 : India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: si temono vittime #Himalaya - BreakingItalyNe : INDIA: Crolla parte di un ghiacciaio himalayano su un fiume e si schianta contro una diga nel distretto di Chamoli… - Noovyis : (India, crolla un ghiacciaio su un lago artificiale e l’onda d’acqua scavalca la diga: 150 dispersi) Playhitmusic - - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: si temono vittime #Himalaya -

Ultime Notizie dalla rete : India crolla

Corriere della Sera

- Insi è staccata una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un lago artificiale provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una ...Insi è staccata una parte di un ghiacciaio dell' Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Le ...Un disastro simile a a quello del Vajont del 1963. Si teme per la sorte dei numerosi operai che lavorano nella centrale elettrica [VIDEO] ...Le autorità temono diverse vittime in quanto, secondo i media, almeno 150 operai che lavorano in una centrale elettrica, sarebbero stati travolti dalle acque ...