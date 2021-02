India, crolla ghiacciaio sull’Himalaya. Almeno 3 vittime e 150 dispersi – Il video (Di domenica 7 febbraio 2021) Almeno 150 dispersi e 3 morti. È questo il bilancio provvisorio della caduta di una porzione di un ghiacciaio dell’Himalaya che ha causato l’esondazione del fiume Alaknanda, nel distretto di Chamoli, nello Stato di Uttarakhand nel nord dell’India. Il distaccamento ha provocato l’innalzamento delle acque che hanno travolto persone, dighe, ponti, strade e cantieri. A valle erano al lavoro oltre 50 operai, impiegati in una centrale idroelettrica lungo il fiume. Si teme però che l’impatto possa aver travolto anche persone che vivono nei villaggi prossimi al luogo dell’impatto. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto crollare un muro di «polvere, roccia e acqua». February 7, 2021 Mentre procedono le operazioni di soccorso e di evacuazione delle aree coinvolte, il portavoce della polizia locale ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021)150e 3 morti. È questo il bilancio provvisorio della caduta di una porzione di undell’Himalaya che ha causato l’esondazione del fiume Alaknanda, nel distretto di Chamoli, nello Stato di Uttarakhand nel nord dell’. Il distaccamento ha provocato l’innalzamento delle acque che hanno travolto persone, dighe, ponti, strade e cantieri. A valle erano al lavoro oltre 50 operai, impiegati in una centrale idroelettrica lungo il fiume. Si teme però che l’impatto possa aver travolto anche persone che vivono nei villaggi prossimi al luogo dell’impatto. Alcuni testimoni riferiscono di aver vistore un muro di «polvere, roccia e acqua». February 7, 2021 Mentre procedono le operazioni di soccorso e di evacuazione delle aree coinvolte, il portavoce della polizia locale ...

