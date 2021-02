Incidente in A14. Morte tre persone, tra cui la nota animalista Elisabetta Barbieri (Di domenica 7 febbraio 2021) Incidente tra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 5.30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica , al km 148, in direzione Bologna. Il tamponamento ha coinvolto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 7 febbraio 2021)tra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 5.30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica , al km 148, in direzione Bologna. Il tamponamento ha coinvolto...

Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - fanpage : ??ULTIM'ORA, tragedia in autostrada, si ribalta un camion, 3 morti - raffael22857987 : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, incidente sulla A14 per un furgone che trasportava cani in adozione: tre morti, tra cui nota animalista del Mi… - antoninorusso64 : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA, tragedia in autostrada, si ribalta un camion, 3 morti - franco_misci : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, incidente sulla A14 per un furgone che trasportava cani in adozione: tre morti, tra cui nota animalista del Mi… -