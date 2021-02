In vendita la villa Gigli, la base d'asta è di 8 milioni di euro (Di domenica 7 febbraio 2021) RECANATI - La villa che fu di Beniamino Gigli, uno stupendo complesso che si trova nel comune di Loreto al confine con Recenati e Porto Recanati, sulla collina di Montarice, andrà all'asta il prossimo ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 febbraio 2021) RECANATI - Lache fu di Beniamino, uno stupendo complesso che si trova nel comune di Loreto al confine con Recenati e Porto Recanati, sulla collina di Montarice, andrà all'il prossimo ...

AD_italia : In vendita in Francia (Landes) la villa di un architetto tra il mare e la pineta - AD Italia - Broker_RE_IT : VILLA PETRA - FORTE DEI MARMI, TUSCANY Moderna villa bifamiliare in vendita a Forte dei Marmi Modern semi-detached… - patriziadiemoz : CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa in bifamiliare in vendita ad Aosta, via Parigi - - Decarolis_immo : ??Ascoli Piceno (Ap) - zona Monticelli villa con corte in vendita ???? Ottimo stato di manutenzione possibilità di du… - QuiNewsElba : Villa Topinetti, 'vendita deficitaria per Rio' | Politica #Rio #Elba -

Ultime Notizie dalla rete : vendita villa In vendita la villa Gigli, la base d'asta è di 8 milioni di euro

Il complesso di villa Gigli è stato dichiarato nel 2003 dalla Soprintendenza regionale per i beni e ... In vendita all'asta andranno i diritti di piena proprietà sulla dimora storica con parco ...

Beniamino Gigli: all'asta la sua villa da favola nel Maceratese

Macerata, 7 febbraio 2021 - Ha colto tutti un po' di sorpresa l'avviso di vendita all'asta di quella che un tempo fu la villa che il tenore Beniamino Gigli , icona della musica italiana negli anni '20 e '30, si fece costruire sulla sommità della collina di Montarice , a ...

In vendita la villa Gigli, la base d'asta è di 8 milioni di euro Corriere Adriatico In vendita la villa Gigli, la base d'asta è di 8 milioni di euro

RECANATI - La villa che fu di Beniamino Gigli, uno stupendo complesso che si trova nel comune di Loreto al confine con Recenati e Porto Recanati, sulla collina di ...

Villa Menotti all’asta per salvarla dal degrado

Fiorano, abbandonata da decenni ora aspetta l’intervento di un mecenate . La gara d’acquisto parte da 620mila euro, vincoli per non snaturare l’area ...

Il complesso diGigli è stato dichiarato nel 2003 dalla Soprintendenza regionale per i beni e ... Inall'asta andranno i diritti di piena proprietà sulla dimora storica con parco ...Macerata, 7 febbraio 2021 - Ha colto tutti un po' di sorpresa l'avviso diall'asta di quella che un tempo fu lache il tenore Beniamino Gigli , icona della musica italiana negli anni '20 e '30, si fece costruire sulla sommità della collina di Montarice , a ...RECANATI - La villa che fu di Beniamino Gigli, uno stupendo complesso che si trova nel comune di Loreto al confine con Recenati e Porto Recanati, sulla collina di ...Fiorano, abbandonata da decenni ora aspetta l’intervento di un mecenate . La gara d’acquisto parte da 620mila euro, vincoli per non snaturare l’area ...