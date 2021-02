In Italia c’è Android 11 su Samsung Galaxy Note 10 Lite, cosa cambia (Di domenica 7 febbraio 2021) Ottime notizie per tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 10 Lite Italiani. Il phablet con S Pen economico perché di fatto la versione low-cost del fratello maggiore Note 10, in queste ore ed entro i nostri confini, ha cominciato a ricevere proprio Android 11. La notizia era stata anticipata dal via alla distribuzione del corposo pacchetto in Europa ed in particolare in Francia. Dalle nostre parti, il firmware con la nuova interfaccia One UI 3.0 non è tardato ad arrivare per nulla e proprio in questo weekend la notifica dell’update sta raggiungendo tanti utenti. Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è un device particolarmente interessante: attualmente, il suo prezzo è sceso addirittura al di sotto dei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Ottime notizie per tutti i possessori di10ni. Il phablet con S Pen economico perché di fatto la versione low-cost del fratello maggiore10, in queste ore ed entro i nostri confini, ha cominciato a ricevere proprio11. La notizia era stata anticipata dal via alla distribuzione del corposo pacchetto in Europa ed in particolare in Francia. Dalle nostre parti, il firmware con la nuova interfaccia One UI 3.0 non è tardato ad arrivare per nulla e proprio in questo weekend la notifica dell’update sta raggiungendo tanti utenti. Il10è un device particolarmente interessante: attualmente, il suo prezzo è sceso addirittura al di sotto dei ...

