“In Germania sono tornati i lager!” – Allarmismo sul ricovero forzato di Neumünster (Di domenica 7 febbraio 2021) In Germania, come anche talora da noi hanno un problema. La quarantena obbligatoria per i pazienti COVID-positivi o per coloro che viaggiano da e attraverso zone di rischio è purtroppo una necessità. Ma purtroppo il negazionismo COVID19 si spinge anche a negare la stessa quarantena. E anche da noi spesso si viola la quarantena per semplice sottovalutazione o faciloneria: negli ultimi mesi abbiamo visto positivi, e contagiosi, recarsi tranquillamente al Supermercato, in Posta e persino sorpresi nel tentativo di avere convegno amoroso con l’amante. E non è un problema solo Italiano. Ad esempio in Germania si sono posti lo stesso problema. Tra le sanzioni per inottemperanza a obblighi di legge e pubblica sicurezza e il nulla non ci sono norme intermedie. O la multa e la reclusione, o il nulla. In Germania ... Leggi su bufale (Di domenica 7 febbraio 2021) In, come anche talora da noi hanno un problema. La quarantena obbligatoria per i pazienti COVID-positivi o per coloro che viaggiano da e attraverso zone di rischio è purtroppo una necessità. Ma purtroppo il negazionismo COVID19 si spinge anche a negare la stessa quarantena. E anche da noi spesso si viola la quarantena per semplice sottovalutazione o faciloneria: negli ultimi mesi abbiamo visto positivi, e contagiosi, recarsi tranquillamente al Supermercato, in Posta e persino sorpresi nel tentativo di avere convegno amoroso con l’amante. E non è un problema solo Italiano. Ad esempio insiposti lo stesso problema. Tra le sanzioni per inottemperanza a obblighi di legge e pubblica sicurezza e il nulla non cinorme intermedie. O la multa e la reclusione, o il nulla. In...

