«In Bielorussia abbiamo dormito troppo a lungo. Ma ora ci siamo svegliati» (Di domenica 7 febbraio 2021) Sviatlana Tsikhanouskaya ha sfidato Lukashenko. E ha vinto. Ora è costretta all'esilio. Mentre in tutto il Paese proseguono le proteste contro il regime. «Il mio primo atto da presidente sarà onorare tutti gli eroi che combattono la dittatura». E l'Europa? «Di fronte a torture e carcere riesce solo a essere solidale» Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 7 febbraio 2021) Sviatlana Tsikhanouskaya ha sfidato Lukashenko. E ha vinto. Ora è costretta all'esilio. Mentre in tutto il Paese proseguono le proteste contro il regime. «Il mio primo atto da presidente sarà onorare tutti gli eroi che combattono la dittatura». E l'Europa? «Di fronte a torture e carcere riesce solo a essere solidale»

NewEuropeans : RT @VoxEuropIT: Abbiamo coperto la rivolta democratica in #Bielorussia ?????? sin dall'inizio con giornalisti e fonti sul posto e in Europ… - VoxEuropIT : Abbiamo coperto la rivolta democratica in #Bielorussia ?????? sin dall'inizio con giornalisti e fonti sul posto e… - ItalyinBY : Insieme agli altri Ambasciatori dell’UE abbiamo incontrato i familiari delle vittime della repressione, per onorare… - CdT_Online : Giornalista rapita in Bielorussia, Cassis è preoccupato: «Abbiamo chiesto spiegazioni» - censurastocazz1 : @HOMIClDALQUEEN @APiacentini84 @ladyonorato Esatto! Ed è quello che hanno fatto in Bielorussia. Oggi dopo 9 mesi d… -