Il weekend si chiude all'insegna delle nuvole e della pioggia (Di domenica 7 febbraio 2021) Con il Centro Meteo Lombardo e il bollettino di Francesco Costa andiamo a scoprire come si concluderà il weekend a Bergamo sotto il profilo del tempo. ANALISI GENERALE L'arrivo di una profonda saccatura determina tempo instabile, a tratti perturbato, su buona parte del nostro Paese, con effetti più marcati sulle regioni settentrionali. La prossima settimana si prospetta tendenzialmente all'insegna dell'instabilità a causa del susseguirsi di alcune perturbazioni: fasi con nubi e precipitazioni sparse si alterneranno pertanto a fasi asciutte e soleggiate. Domenica 7 febbraio 2021 Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque, con piogge diffuse, in prevalenza di debole intensità, pur non escludendo locali rovesci moderati. Nel pomeriggio possibile qualche temporanea ed effimera schiarita su Bresciano e Mantovano, ma con tendenza a rapido ...

