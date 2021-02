Il verso giusto della carta igienica e il genio dadaista di Morgan, escluso da Sanremo (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è un episodio di The Good Doctor nel quale mi sono ritrovato appieno. Cioè, mi sono ritrovato appieno in un comportamento del dottor Murphy, il Good Doctor del titolo. O meglio, mi sono ritrovato appieno in un ragionamento del Dottor Murphy, il Good Doctor del titolo. Senza spoilerare troppo, a meno che dire che Grey’S Anatomy è una serie ambientata in un ospedale non sia spolierare, The Good Doctor racconta le vicende professionali e personali di Shaun Murphy, un giovanissimo dottore. La peculiarità di Shaun Murphy, professione medico, risiede nel suo essere sì un medico, anzi, un medico con dei tratti assolutamente unici e geniali, ma al tempo stesso per il suo essere autistico, nello specifico la Sindrome di Savant. In una puntata, vi consiglio di vedere la serie perché è davvero molto bella, a meno che non siate tra quanti si impressionano a guardare serie tv ambientati in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è un episodio di The Good Doctor nel quale mi sono ritrovato appieno. Cioè, mi sono ritrovato appieno in un comportamento del dottor Murphy, il Good Doctor del titolo. O meglio, mi sono ritrovato appieno in un ragionamento del Dottor Murphy, il Good Doctor del titolo. Senza spoilerare troppo, a meno che dire che Grey’S Anatomy è una serie ambientata in un ospedale non sia spolierare, The Good Doctor racconta le vicende professionali e personali di Shaun Murphy, un giovanissimo dottore. La peculiarità di Shaun Murphy, professione medico, risiede nel suo essere sì un medico, anzi, un medico con dei tratti assolutamente unici e geniali, ma al tempo stesso per il suo essere autistico, nello specifico la Sindrome di Savant. In una puntata, vi consiglio di vedere la serie perché è davvero molto bella, a meno che non siate tra quanti si impressionano a guardare serie tv ambientati in ...

F_DUva : Ho molto apprezzato le parole di @GiuseppeConteIT. A lui va un grande ringraziamento per tutto il lavoro svolto fin… - dianusis : che imbarazzo quando il treno è pieno e quindi devi percorrere due km passando tra i vari vagoni con la gente che t… - Rosy72mex : @Santina80868490 Lui è stato costretto a cambiare, sono state le fans che lo hanno portato a quel punto questa reaz… - metticicuorecla : @Auroraa_99 Il web insorge, se ci facciamo sentire, forse, domani qualcosa andrà per il verso giusto. - Salvato53666324 : @Bett_Calcaterra Vedrai che si risolve tutto per il verso giusto bisogna solo avere un po' di pazienza -