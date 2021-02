Il solito senatore Pillon | ' Basta con le vetero - femministe | la politica si schieri per la vita'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dipendesse da lui quello che tra le proteste di una intera nazione sta accadendo in Polonia sarebbe già accaduto in Italia da un pezzo. E mentre Salvini cerca di passare per un illuminato europeista ...

Spalleggiato da alcuni parlamentari di rango come la senatrice Barbara Lezzi e ilElio ... Come alse ne sentono di tutti i colori. L'oggetto del contendere è la scrittura del quesito. ...Però, intanto, in effetti, qualchetrumpiano si allontana. Lindsey e la storia Lindsey ... Al, la chiedono nove democratici su dieci, mentre otto su repubblicani su dieci sono contrari. ...Tra la paura e la speranza, ancora Rousseau. Nel M5s si balla, in vista del voto online sull'appoggio grillino al prossimo governo che dovrebbe essere guidato da Mario Draghi. La paura è che stavolta ...È pubblicando immagini non censurare di minorenni che il senatore leghista Simone Pillon è tornato a spiegarsi che la Lega vuole togliere i figli a chi li vuole per imporli a chi non li vuole.