Il rumore inquina come la plastica | non è mai stato così alto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Lacheè solo uno dei tanti danni dell’uomo sull’ambiente: i rumori incessanti da lui prodotti nella vita quotidiana e nelle attività produttive interferiscono pesantemente sulla fauna terrestre e marina, alterandone abitudini e abilità. Lo rivela una serie di studi scientifici svolti in laboratorio, pubblicati sulla rivista Proceedings Proceedings of the Royal Society B, che mostranol’mento acustico causato dall’uomo ha “conseguenze prima non considerate sulla fauna, influenzando comportamenti, cognizione e accoppiamento”. I primi di una lunga serie di test hanno evidenziato che nel caso dei fringuelli zebrati, uccelli canori solitamente molto attivi e divertenti, condizioni rumorose,il traffico, diminuivano fortemente le capacità ad orientarsi, a trovare cibo ...