Il ' Ritratto di giovane con medaglione' battuto all' asta per 92 milioni di dollari | il legame di Modigliana col dipinto di Botticelli

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un magnate russo ha acquistato ad un'di Sotheby's a New York un quadro del, 'dicon', per la somma stratosferica di 92di, seconda ...

Un magnate russo ha acquistato ad un'asta di Sotheby's a New York un quadro del Botticelli, 'dicon medaglione', per la somma stratosferica di 92 milioni di dollari, seconda quotazione (al primo posto c'è un Leonardo da Vinci) nella classifica dei dipinti più pagati di sempre.... tra i quali i resti di un ambone dell'VIII secolo, proveniente da Voghenza, e undi ... solenne nella sua monumentalità, ma insieme familiare e affettuosa come unamadre, accogliente, ...Il ‘Ritratto di giovane con medaglione’ di Botticelli, battuto all’asta a New York per 92 milioni di dollari, era della figlia del celebre ‘Baratto’ ...Il ’Ritratto di giovane con medaglione’, attribuito a Botticelli e battuto all’asta a New York, affonda le radici nella città manfreda ...