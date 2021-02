“Il ritorno di Sylvie Lubamba” | la showgirl racconta la sua ripartenza dopo il carcere

Leggi su newnotizie

(Di domenica 7 febbraio 2021)ha avuto una vita movimentata. Laitalo-congolese è stata la prima miss di colore a partecipare a ‘Miss Italia’, entrando nel concorsoaver vinto miss toscana nel 1992.venne però squalificata per aver posato nuda in un servizio fotografico. Questa vicenda non compromesse la sua ascesa al successo e per L'articolo NewNotizie.it.