Anniversario della morte del medico-eroe che avvisò un anno fa la Cina ed il mondo dell'inconbente pericolo in avvicinamento. Commovente ricordo a Wuhan del medico eroe, colui che mise in gioco la sua vita, perdendola, per avvisare la Cina ed il mondo dell'incombente pericolo che si stava per verificare con l'inizio della diffusione del covid. Li Wenliang era stato perseguitato da quel regime totalitario di stampo socialista che tutti noi conosciamo oggi, la potenza cinese: era un personaggio scomodo per le sue affermazioni, quando ancora la Cina stava nascondendo a tutti l'entità del virus che avrebbe portato ad un anno di distanza più di due milioni di morti nel mondo.

