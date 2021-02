Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: CLELIA e LUCIANO, chi li sostituisce? (Di domenica 7 febbraio 2021) Venerdì scorso i fan de Il paradiso delle signore hanno assistito alla puntata finale della storyline di LUCIANO Cattaneo e CLELIA Calligaris, con la loro uscita di scena e la partenza verso una nuova vita insieme al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Poche ore dopo l’episodio in questione, gli attori Giorgio Lupano ed Enrica Pintore (interpreti appunto di LUCIANO e CLELIA) hanno tenuto una diretta su Instagram in cui, oltre a congedarsi dal loro affezionato pubblico, hanno risposto a diversi quesiti dei fan. La domanda più “gettonata” riguardava ovviamente un loro eventuale ritorno tra qualche tempo nella fiction daily di Rai 1, ma – almeno per il resto di questa annata – ciò non sembra essere in programma in quanto la scrittura della stagione è già stata ... Leggi su tvsoap (Di domenica 7 febbraio 2021) Venerdì scorso i fan de Ilhanno assistito alla puntata finale della storyline diCattaneo eCalligaris, con la loro uscita di scena e la partenza verso una nuova vita insieme al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Poche ore dopo l’episodio in questione, gli attori Giorgio Lupano ed Enrica Pintore (interpreti appunto di) hanno tenuto una diretta su Instagram in cui, oltre a congedarsi dal loro affezionato pubblico, hanno risposto a diversi quesiti dei fan. La domanda più “gettonata” riguardava ovviamente un loro eventuale ritorno tra qualche tempo nella fiction daily di Rai 1, ma – almeno per il resto di questa annata – ciò non sembra essere in programma in quanto la scrittura della stagione è già stata ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Chi prenderà il loro posto al PARADISO? - _vuoicondurretu : RT @julalbx: Hey there delilah e ragazza paradiso nella lista delle canzoni sto collassando - LunaticaRoma : RT @julalbx: Hey there delilah e ragazza paradiso nella lista delle canzoni sto collassando - croccoppini : RT @julalbx: Hey there delilah e ragazza paradiso nella lista delle canzoni sto collassando - CaldaruloAngela : RT @julalbx: Hey there delilah e ragazza paradiso nella lista delle canzoni sto collassando -