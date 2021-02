Il Papa celebrerà Dante Una lettera apostolica sulla ricchezza teologica

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Serena Sartini Il presidente del Pontificio consiglio per la Cultura: "Anche un evento nelle Catacombe". Il primoche firmò un documento magisteriale suAlighieri fu Benedetto XV, con l'Enciclica «In praeclara summorum» del 30 aprile 1921, in occasione del settimo centenario della sua morte. Successivamente Paolo VI, nel 1965, pubblicò il Motu proprio «Altissimi cantus». OraFrancesco sta preparando unadedicata al Sommo Poeta, da pubblicare probabilmente il 25 marzo, giorno in cuiiniziò a scrivere la Divina Commedia. A confermarlo al Giornale è il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, ricordando quanto detto dal Pontefice argentino in occasione dell'udienza con la delegazione di ...