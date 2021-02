' Il nuovo contratto metalmeccanici? Benefici per la ripresa del territorio'

fattoquotidiano : Metalmeccanici: nuovo contratto e aumento in busta paga. Dopo 15 mesi di trattativa accordo sindacati- Federmeccani… - Corriere : Metalmeccanici, verso la firma del nuovo contratto. Le novità: aumento di 112 euro - giovan_fusco : RT @cisl_fplazio: #Sanità. Stato di agitazione #Fatebenefratelli, #sindacati: “Problemi nell’applicazione del nuovo #contratto e ancora #in… - fnp_ag_cl_e : RT @FurlanAnnamaria: Una notizia molto positiva per tutto il sistema manifatturiero la firma del nuovo contratto dei #metalmeccanici. Compl… - infoitcultura : Dal football alla WWE: il 'nuovo' Brock Lesnar ha firmato un contratto di sviluppo -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo contratto

APPROFONDIMENTI L'INTESA Metalmeccanici, firmato ilnazionale: 112 euro di...foto Depositphotos Non so se è cominciato tutto con il "con gli italiani" di Silvio Berlusconi. Certo è che "Porta a Porta" di Bruno Vespa è ...da tempo per poter utilizzare questo...Si consolida dentro le mura l’integrazione degli immigrati: sono stati firmati 5 nuovi contratti di accoglienza del progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione), ex Sprar, per altrettanti raga ...Contratto dei metalmeccanici, "un risultato importante per i lavoratori". Così Vincenzo Renda (foto) coordinatore Uilm Toscana. "E’ stato firmato il nuovo contratto dei metalmeccanici, che prevede 112 ...