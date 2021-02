Il Milan si riprende la vetta: 4-0 al Crotone, Ibra 500 gol (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan batte 4-0 il Crotone e torna in vetta alla classifica di Serie A. Tutto facile per i rossoneri che passano al 30' con Ibrahimovic e poi dilagano nella ripresa. Al 64' lo svedese raddoppia, poi sale in cattedra la coppia Calhanoglu-Rebic. Il turco, al ritorno dopo il Covid-19, regala due assist che il croato trasforma in gol al 69' e al 70'. La squadra di Pioli guida la classifica a +2 sull'Inter. Con la doppietta realizzata al Crotone, Ibrahimovic supera poi supera il traguardo record di 500 reti con le squadre di club tra Malmoe, Ajax, Juve, Barcellona, Milan, Inter, Psg, Manchester United e LA Galaxy considerando tutte le competizioni. In rossonero, tenendo conto anche della sua prima esperienza nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 lo svedese ha messo a segno 83 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilbatte 4-0 ile torna inalla classifica di Serie A. Tutto facile per i rossoneri che passano al 30' conhimovic e poi dilagano nella ripresa. Al 64' lo svedese raddoppia, poi sale in cattedra la coppia Calhanoglu-Rebic. Il turco, al ritorno dopo il Covid-19, regala due assist che il croato trasforma in gol al 69' e al 70'. La squadra di Pioli guida la classifica a +2 sull'Inter. Con la doppietta realizzata alhimovic supera poi supera il traguardo record di 500 reti con le squadre di club tra Malmoe, Ajax, Juve, Barcellona,, Inter, Psg, Manchester United e LA Galaxy considerando tutte le competizioni. In rossonero, tenendo conto anche della sua prima esperienza nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 lo svedese ha messo a segno 83 ...

