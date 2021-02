Il Milan fa poker contro il Crotone e ritorna in vetta (Di domenica 7 febbraio 2021) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan vince 4-0 a San Siro contro il Crotone, risponde all'Inter e si riprende la testa della classifica della Serie A nel segno di Ibrahimovic, che con la doppietta di oggi sfonda quota 500 gol nelle squadre di club (501). La squadra di Pioli inizia forte e va subito in gol con Calabria, che però è in fuorigioco. Così il Crotone inizia a far vedere che non è a Milano per una visita di cortesia e crea due occasioni importanti con Ounas e Di Carmine. La gara è vivace con potenziali situazioni di pericolo da entrambe le parti, ma è Ibra a stravolgere l'equilibrio al 30?: dopo un uno-due con Leao, lo svedese entra in area e la piazza nell'angolo più lontano per l'1-0 e per il suo 500esimo gol nelle squadre di club in carriera (82esimo con il Milan). ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)O (ITALPRESS) – Ilvince 4-0 a San Siroil, risponde all'Inter e si riprende la testa della classifica della Serie A nel segno di Ibrahimovic, che con la doppietta di oggi sfonda quota 500 gol nelle squadre di club (501). La squadra di Pioli inizia forte e va subito in gol con Calabria, che però è in fuorigioco. Così ilinizia a far vedere che non è ao per una visita di cortesia e crea due occasioni importanti con Ounas e Di Carmine. La gara è vivace con potenziali situazioni di pericolo da entrambe le parti, ma è Ibra a stravolgere l'equilibrio al 30?: dopo un uno-due con Leao, lo svedese entra in area e la piazza nell'angolo più lontano per l'1-0 e per il suo 500esimo gol nelle squadre di club in carriera (82esimo con il). ...

ottopagine : Il Milan fa poker contro il Crotone e ritorna in vetta - Noovyis : (Poker del Milan al Crotone: doppiette di Ibra e Rebic. L’Udinese batte il Verona 2-0) Playhitmusic - - milan_day : Via i mercanti dal Tempio! Leggi '4-0: il poker è servito' di Marco Varini > - therealsocorro : RT @ruiu19: Torna il vero Asso e il Milan cala il poker! Questo è l’Ibra che può far sognare lo scudetto. Missione controsorpasso compiuta!… - ruiu19 : Torna il vero Asso e il Milan cala il poker! Questo è l’Ibra che può far sognare lo scudetto. Missione controsorpas… -