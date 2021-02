Il giocatore di paiN Gaming 444 è morto di COVID-19

(Di domenica 7 febbraio 2021) Anderson “444” Santos,professionista brasiliano di Dota 2 che ha recentemente giocato nelle fila didi-19. L’annuncio è stato dato oggi dalla sua squadra di appartenenza e lo shock tra i fan ed appassionati di esports si è esteso a macchia d’olio in tutto il mondo. Il ragazzo aveva solo 25 anni ed era una personalità molto conosciuta, soprattutto grazie agli ottimi risultati raggiunti durante l’EPICENTER Major 2019 e la stagione 13 della DreamLeague. I più scossi sono sicuramente i suoi compagni di squadra e tutta l’organizzazioneche ha voluto ricordarlo con un tweet che vi riportiamo sebbene sia in portoghese. Hoje perdemos o Bob para a-19. Seremos eternamente gratos por você ter nos ajudado a ...

