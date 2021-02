Il Fisco blocca i controlli | ecco il motivo

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 7 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato i dettagli relativi aifiscali nei prossimi mesi dell’anno. Fino al 30 aprile 2021, data prevista secondo il DPCM vigente per la fine dello stato di emergenza causato dal SARS-COV-2, nelle aziende, per la precisione nelle sedi fisiche, non verranno concretizzatifiscali. Gli unici accertamenti e contraddittori verranno effettuati da remoto, sfruttando gli strumenti digitali che, in quest’ultimo anno, ci hanno cambiato la vita permettendoci di non fermare totalmente la macchina del Paese nei periodi peggiori della pandemia. I motivi della scelta dell’Agenzia delle Entrate Quando si parla della scelta dell’Agenzia delle Entrate di sospendere ipresso le sedi fisiche delle aziende, è necessario chiamare in causa un documento di 18 pagine contraddistinto dalla ...