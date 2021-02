Il ds del Dallas su Reynolds: “Non pensavamo potesse chiudersi così velocemente. Pinto decisivo” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il direttore sportivo del Dallas, Andre Zanotta, ha così commentato a mlssoccer.com la trattativa che ha portato il giovane Bryan Reynolds alla Roma: “La trattativa è stata come un giro sulle montagne russe. Alla fine siamo stati contenti non pensavamo potesse andare così velocemente, avevamo venduto Reggie Cannon solo sei mesi fa. Avevo grandi aspettative su Bryan, ma non pensavo potesse succedere già dopo 15 gare. È stato Tiago Pinto a riprendere la trattativa col ragazzo, per noi mancavano solo piccoli dettagli e alla fine la Roma ha vinto la corsa”. Foto: Instagram Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Il direttore sportivo del, Andre Zanotta, hacommentato a mlssoccer.com la trattativa che ha portato il giovane Bryanalla Roma: “La trattativa è stata come un giro sulle montagne russe. Alla fine siamo stati contenti nonandare, avevamo venduto Reggie Cannon solo sei mesi fa. Avevo grandi aspettative su Bryan, ma non pensavosuccedere già dopo 15 gare. È stato Tiagoa riprendere la trattativa col ragazzo, per noi mancavano solo piccoli dettagli e alla fine la Roma ha vinto la corsa”. Foto: Instagram Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

