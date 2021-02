Il curioso caso di Benjamin Button: la malattia che ha ispirato il look di Brad Pitt da bambino (Di domenica 7 febbraio 2021) Una rara malattia ha ispirato David Fincher, il supervisore degli effetti visivi e il responsabile del trucco per il look di Brad Pitt da bambino. Una rarissima malattia chiamata progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford ha ispirato il look di Brad Pitt, nei panni di Benjamin da bambino, presente ne Il curioso caso di Benjamin Button. La sindrome causa l'invecchiamento precoce dell'individuo che ne è affetto anche se non altera le sue capacità mentali, che restano l'unico indice della vera età del malato. L'aspetto che David Fincher, il supervisore degli effetti visivi, Eric Barba, e il responsabile ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021) Una rarahaDavid Fincher, il supervisore degli effetti visivi e il responsabile del trucco per ildida. Una rarissimachiamata progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford haildi, nei panni dida, presente ne Ildi. La sindrome causa l'invecchiamento precoce dell'individuo che ne è affetto anche se non altera le sue capacità mentali, che restano l'unico indice della vera età del malato. L'aspetto che David Fincher, il supervisore degli effetti visivi, Eric Barba, e il responsabile ...

