Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 8 febbraio: terza puntata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 8 febbraio: mentre Ricciardi indaga sulla morte di una duchessa, Livia torna in città con un intento. Andrà in onda domani, 8 febbraio, il terzo capitolo de Il Commissario Ricciardi con protagonista Lino Guanciale. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie segue le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi, detective nella L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il: mentreindaga sulla morte di una duchessa, Livia torna in città con un intento. Andrà in onda domani, 8, il terzo capitolo de Ilcon protagonista Lino Guanciale. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie segue le vicende di Luigi Alfredo, detective nella L'articolo proviene da YesLife.it.

Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - zazoomblog : Il Commissario Ricciardi su Rai 1 lunedì 8 febbraio la terza puntata le anticipazioni - #Commissario #Ricciardi… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 8 febbraio 2021: Lei mi parla ancora e Il Commissario Ricciardi - Tidalwavee_ : @sghigolini Ma non so, non mi ha preso così tanto da doverlo fare, piuttosto ni devo recuperare il commissario Ricc… -