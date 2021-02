Ibrahimovic: «500 gol? Il mio lavoro è segnare ma l’importante è vincere oggi» (Di domenica 7 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine del primo tempo contro il Crotone: le sue parole Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine del primo tempo contro il Crotone. Queste le parole dello svedese, che ha trovato il gol numero 500 a livello di club. Sul gol numero 500 – «Significa che ho fatto qualche gol nella mia carriera. l’importante è continuare a aiutare la squadra. Il mio lavoro è fare gol» Sulla gara – «Dobbiamo fare la nostra partita e vincere. Stanno dietro e ci mettono in difficoltà, dobbiamo sfruttare le occasioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Zlatanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine del primo tempo contro il Crotone: le sue parole Zlatanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine del primo tempo contro il Crotone. Queste le parole dello svedese, che ha trovato ilnumero 500 a livello di club. Sulnumero 500 – «Significa che ho fatto qualchenella mia carriera.è continuare a aiutare la squadra. Il mioè fare» Sulla gara – «Dobbiamo fare la nostra partita e. Stanno dietro e ci mettono in difficoltà, dobbiamo sfruttare le occasioni». Leggi su Calcionews24.com

