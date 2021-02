Ibra | 501 gol in carriera

Dedamaluca : 4 goal senza rigori, oggi chissà cosa diranno! Che sondaggi faranno? La procura federale aprirà un fascicolo su Ibr… - Jacopo20569594 : #AskSerafini ciao ragazzi sopratutto ciao Giorgia un abbraccione grande secondo tempo della squadra grande vittoria… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #MilanCrotone 4-0: #Ibra, doppietta e 501 gol. #UdineseVerona 2-0 ??? - sportli26181512 : Milan-Crotone 4-0: doppiette Ibra e Rebic, Pioli primo: Calabresi travolti a San Siro: ciclone Zlatan, 500 e 501 re… - tuttosport : #MilanCrotone 4-0: #Ibra, doppietta e 501 gol. #UdineseVerona 2-0 ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra 501

volte,il Milan travolge il Crotone. La gara che rappresenta una sorta di testacoda della classifica si trasforma nell'esibizione di Zlatan che con una zampata delle sue, al termine di una ...... Roma e Napoli, hanno perso punti importanti, e tutto va come doveva andare anche in chiave personale:mette a segno l'ennesima doppietta stagionale e firma i gol numero 500 enei club. Una ...Finisce 4-0 a San Siro: doppiette di Ibra (501 con i club) e di Rebic MILANO (ITALPRESS) - Il Milan vince 4-0 a San Siro contro il Crotone, risponde all'Inter e si riprende la testa della ...Il Milan sbriga la pratica Crotone: undici di Stroppa battuto 4-0 al Meazza. Doppietta per Zlatan Ibrahimovic, che taglia il traguardo del 500 gol in carriera (e fa anche il gol 501), e anche per Rebi ...